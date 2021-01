The Mandalorian - Gina Carano nie wiedziała, że [SPOILER] pojawi się w finale 2. sezonu serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

2. sezon serialu The Mandalorian był prawdziwym hitem, co jeszcze spotęgowało pojawienie się Luke'a Skywalkera w finale nowej odsłony. Kultowy bohater pojawia się na końcu finałowego odcinka, gdzie rozprawia się z mrocznymi szturmowcami i zabiera Grogu, aby go szkolić. Jak się okazuje jedna z gwiazd produkcji, Gina Carano, która w serialu wciela się w postać Cary Dune, nie wiedziała, że Skywalker zaliczy gościnny występ w finale. Wszystko było trzymane w wielkiej tajemnicy. Aktorka dowiedziała się o tym dopiero, gdy przybyła na plan ostatniego odcinka, kiedy nakładano jej makijaż.

Disney+

The Mandalorian został przedłużony na kolejny sezon, jednak nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się premiery nowej odsłony. W obsadzie 2. serii znaleźli się oprócz wspomnianej Carano również między innymi Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Katee Sackhoff, Carl Weathers oraz Temuera Morrison.