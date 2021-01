The Mandalorian - Jasna i Ciemna Strona na nowej grafice 2. sezonu serialu

fot. Disney+

2. sezon serialu The Mandalorian okazał się ogromnym hitem komercyjnym i artystycznym z wieloma świetnymi twistami fabularnymi i nieoczekiwanymi występami. Mimo, że nowa odsłona już się zakończyła, to nie przeszkadza, aby w sieci zadebiutowała kolejna grafika promująca 2. sezon. Możemy na niej zobaczyć pewien podział na można to nazwać Jasną i Ciemną Stronę Mocy w produkcji. Po „Jasnej” stronie widzimy Greefa Kargę (Carl Weathers) i Ahsokę Tano (Rosario Dawson). Po „Ciemnej” stronie są Moff Gideon (Giancarlo Esposito) i Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto). W samym środku wszystkiego znajdują się Din Djarin (Pedro Pascal) i Grogu. Grafika jest dostępna poniżej.

https://twitter.com/mark_raats/status/1340849572885622784

Na 3. sezon serialu przyjdzie nam poczekać do najprawdopodobniej przyszłego roku, jednak w międzyczasie na Disney+ pojawi się choćby produkcja, której bohaterem będzie Boba Fett.