Jeremy Allen White o roli syna Hutta Jabby. Słowa reżysera filmu zaskakują fanów

Reżyser filmu The Mandalorian & Grogu, który jest pierwszym kinowym filmem z serii Gwiezdne Wojny od 2019 roku, osobiście zaprosił Jeremy’ego Allena White’a do obsady. Aktor znany z The Bear, który obecnie promuje film Springsteen, nagrał swoje kwestie, zanim jeszcze Favreau nakręcił do końca swoje Star Wars. Teraz w wywiadach jest pytany o tę przygodę i zdradził nowe informacje o kulisach.
Gwiezdne wojny - Jeremy Allen White o pracy
Tak wspomina tę pracę:
Fani są zaskoczeni, bo z relacji Jeremy’ego Allena White’a wynika, że Favreau oczekiwał po prostu przeczytania kwestii, z otwartą informacją, że potem będą nad nimi pracować w postprodukcji. Jest to o tyle dziwne i zaskakujące, że z reguły praca aktora przy dubbingu jest częścią aktorstwa - pracą emocjami - i bynajmniej nie jest tylko recytowaniem kwestii. Dlatego relacja aktora nie jest zbyt pozytywnie odbierana przez fanów, bo sugeruje inne podejście reżysera, który i tak może wszystko pozmieniać w postprodukcji.
The Mandalorian & Grogu - premiera w 2026 roku w kinach.
Źródło: comicbookmovie.com