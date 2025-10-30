Jeremy Allen White o roli syna Hutta Jabby. Słowa reżysera filmu zaskakują fanów

fot. Hulu

Reklama

Reżyser filmu The Mandalorian & Grogu, który jest pierwszym kinowym filmem z serii Gwiezdne Wojny od 2019 roku, osobiście zaprosił Jeremy’ego Allena White’a do obsady. Aktor znany z The Bear, który obecnie promuje film Springsteen, nagrał swoje kwestie, zanim jeszcze Favreau nakręcił do końca swoje Star Wars. Teraz w wywiadach jest pytany o tę przygodę i zdradził nowe informacje o kulisach.

Gwiezdne wojny - Jeremy Allen White o pracy

Tak wspomina tę pracę:

- Jon Favreau sprawił, że było to luźne zadanie. Powiedział: „Zagrasz syna Hutta Jabby. Przyjdziesz, nagramy głos, nie będziemy cię skanować, więc nic takiego nie będziemy robić - po prostu przyjdziesz na pół dnia i nagramy różne kwestie”. Zgodziłem się, ale wówczas jeszcze nie nagrali filmu, więc czytałem kwestie, starając się je dobrze zrobić. Pamiętam, jak dzwoniłem dzień wcześniej, gdy oglądałem filmy i się przygotowywałem. Spytałem go: „Czy chcesz, abym coś konkretnego obejrzał i przygotował się? Powinienem coś wiedzieć?”. On mówił, że tylko mam przyjść i zrobić swoje. Dopytałem więc, jakiego rodzaju pracy głosem ode mnie oczekuje, a on na to tylko, że potem będą przy tym mieszać.

Fani są zaskoczeni, bo z relacji Jeremy’ego Allena White’a wynika, że Favreau oczekiwał po prostu przeczytania kwestii, z otwartą informacją, że potem będą nad nimi pracować w postprodukcji. Jest to o tyle dziwne i zaskakujące, że z reguły praca aktora przy dubbingu jest częścią aktorstwa - pracą emocjami - i bynajmniej nie jest tylko recytowaniem kwestii. Dlatego relacja aktora nie jest zbyt pozytywnie odbierana przez fanów, bo sugeruje inne podejście reżysera, który i tak może wszystko pozmieniać w postprodukcji.

The Mandalorian & Grogu - premiera w 2026 roku w kinach.