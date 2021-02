The Mandalorian - w serialu miała pojawić się kultowa miejscówka znana z Nowej nadziei

fot. Disney+

The Mandalorian to hitowy serial ze świata Gwiezdnych wojen, który uzupełnił pewne wydarzenia znane z uniwersum. W produkcji mogliśmy również zobaczyć pewne nawiązania do innych projektów ze świata Star Wars, a nawet bardzo dobrze znanych już fanom bohaterów i bohaterki. Okazuje się, że w serialu mogliśmy zobaczyć również znaną miejscówkę, która zadebiutowała w filmie Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja. To lądowisko 94 w mieście Mos Eisley na planecie Tatooine. W scenie w tym miejscu Luke Skywalker po raz pierwszy wsiada na pokład Sokoła Millennium. Anton Grandert, artysta tworzący szkice koncepcyjne do The Mandalorian zaprezentował grafikę ze wspomnianym miejscem i wyjawił, że mimo odrzucenia pomysłu, zostawił szkic. Był on inspiracją dla jednego z miejsc z 5. odcinka serialu.

The Mandalorian doczekał się przedłużenia na 3. sezon. W obsadzie 2. serii znaleźli się między innymi Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Gina Carano, Katee Sackhoff, Carl Weathers oraz Temuera Morrison.