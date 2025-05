Koniec prac na planie filmu Za duży na bajki 3. Pierwsze zdjęcia z młodzieżowej produkcji

fot. Karolina Grabowska

Zakończyły się zdjęcia do filmu Za duży na bajki 3, kontynuacji hitu z 2022 roku, który cieszył się popularnością w kinach, a potem na platformach streamingowych. Obraz pokazuje, co dzieje się, gdy dzieci próbują same radzić sobie z problemami, których nawet dorośli nie potrafią rozwiązać od ręki. Film z humorem i czułością mówi o współczesnych wyzwaniach, z którymi mierzy się każdy z nas – od cyberprzemocy po trudne relacje w rodzinie. Autorką scenariusza jest Agnieszka Dąbrowska.

O czym opowie trzecia część filmu Za duży na bajki?

Reżyserem filmu jest Kristoffer Rus, który powiedział:

Nasz główny bohater Waldi zrobi kolejny krok w dorosłość, bo przyjdzie mu po raz pierwszy w życiu wziąć odpowiedzialność za kogoś, kto nawet nie wiadomo, czy ciągle jest jego przyjacielem. Chciałbym, by trzecia część opowiadała o próbach sklejania rozpadającej się przyjaźni opartej na wspólnej pasji, która gaśnie. O tym, że wchodzenie w dorosłość, dojrzewanie to też godzenie się z tym, że nie ma nic na zawsze i to jest okej, o ile sami zachowujemy się w porządku.

Z kolei producent Mikołaj Pokromski dodał:

Podążając za naszą widownią, tym razem dotykamy tematu hejtu. Mam nadzieję, że film pozwoli dzieciom i młodzieży lepiej zrozumieć zagrożenia płynące z sieci i jestem przekonany, że jak zwykle będzie świetną rozrywką dla całej rodziny. Wracamy do korzeni, osadzając historię w klimacie wielkomiejskiej Warszawy, utrzymując jej pełen humoru i ciepła charakter.

W obsadzie znaleźli się Maciej Karaś, Amelia Fijałkowska, Patryk Siemek, Karolina Gruszka, Dorota Kolak i Paweł Domagała, który dołączył w drugiej części filmu. Zobaczcie poniżej pierwsze zdjęcia z produkcji.

Za duży na bajki 3 - zdjęcia

Za duży na bajki 3 - fabuła

Waldek ma dość – w domu chaos, w sieci drama, a jego gamingowy team się sypie. W emocjach robi coś głupiego – pisze złośliwy komentarz... i nieświadomie uruchamia lawinę hejtu, która uderza w jedną z najbliższych mu osób – Delfinę. Przygnieciony ciężarem własnego błędu, Waldi nie potrafi przyznać się ani Staszkowi, ani rodzinie, że to on zapoczątkował łańcuch nienawiści. Ale kiedy sytuacja zaczyna zagrażać bezpieczeństwu Delfiny, chłopak wie, że musi działać i staje do walki – nie tylko z hejterami, ale i własnym strachem. Czy Waldek znajdzie odwagę, by przyznać się do winy? Czy uda mu się uratować przyjaźń? I czy naprawdę jeden komentarz w sieci może zniszczyć komuś życie?

Producentem jest Pokromski Studio. Za dystrybucję odpowiada NEXT FILM. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Za duży na bajki 3 - premiera w kinach w marcu 2026 roku.