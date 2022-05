The Mandalorian - kiedy premiera 3. sezonu? Jest przybliżona data i plakat!

fot. materiały prasowe

Podczas panelu potwierdzono to, o czym spekulowano od tygodni: 3. sezon The Mandalorian nie pojawi się w 2022 roku. Premiera nowej serii odbędzie się w lutym 2023 roku. W sieci opublikowano teaserowy plakat.

Na panelu pokazano pierwszy materiały wideo, ale nie trafił on do sieci. W nim też wyjawiono, że Din Djarin i Grogu udadzą się na Mandalorę. Bohater chce tam wyruszyć, by naprawić swoje grzechy spowodowane zdjęcie hełmu. Pojawia się też Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff). Jest dużo napięcia pomiędzy nią a Dinem. Według twórców, czyli Jona Favreau i Dave'a Filoniego, Bo-Katan ma odegrać kluczową rolę w 3. sezonie.

The Mandalorian - teaserowy plakat

fot. materiały prasowe

Więcej informacji o 3. sezonie poznamy w sobotę, gdy odbędzie się panel projektów związanych z The Mandalorian. Być może wówczas do sieci trafi zwiastun.