The Mandalorian - nowy zwiastun 2. sezonu. Dużo akcji i przygody

fot. materiały prasowe

Disney+ opublikował nowy zwiastun 2. sezonu The Mandalorian, który prezentuje kilka nowych scen, ale nadal brak fabularnych bomb i niespodzianek oczekiwanych przez fanów. Lucasfilm najwyraźniej nie chce pokazywać w zwiastunach swoich najmocniejszych atutów podobnie jak przy pierwszym sezonie, gdyż wówczas Baby Yoda nie był w ogóle częścią promocji. Dlatego też nie ma w zwiastunie Ahsoki i innych nowych postaci. Można założyć, że pozostawiają to do odkrycia w samym serialu i nie chcą opowiadać odcinków w trailerach.

Zaś sam zwiastun pokazuje istotną zmianę: Mandalorianin decyduje się pracować w grupie, by pomóc Dziecku. Wygląda więc na to, że bohater będzie działać z załogą. Co ciekawe - w jednej ze scen widzimy, że towarzyszy im niebieski przedstawiciel rasy Mythrol, którą poznaliśmy w pierwszym odcinku pierwszej serii.

The Mandalorian - zwiastun 2. sezonu

The Mandalorian - premiera 2. sezonu w Disney+ już 30 października.