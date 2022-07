The Mandalorian - Pedro Pascal zdradził, że w 3. sezonie Din Djarin może zostać przywódcą

fot. materiały prasowe

Mimo że zwiastun 3. sezonu The Mandalorian zadebiutował podczas Star Wars Celebration, to fani wciąż muszą czekać, aż zostanie on oficjalnie udostępniony w sieci. Dopiero wtedy widzowie może dowiedzą się, co wydarzy się po tym jak Din Djarin ponownie spotkał się z Grogu w Księdze Boby Fetta, jak potoczy się historia Mrocznego miecza i co planują Bo-Katan Kryze oraz Moff Gideon.

Pedro Pascal, który wciela się w tytułowego Mandaloriana, podczas rozmowy z Games Radar, zasugerował, że jeśli Din będzie musiał dowodzić to zrobi to niechętnie.

Nie sądzę, że jest coś bardziej interesującego niż postać zmuszana do odkrycia do czego jest zdolna i kim jest. Ta część była naprawdę zabawna. Ponadto, z mojego punktu widzenia, jest wiele możliwości eksploracji sposobów, aby znaleźć tego odpowiedni ton. Po prostu próbowałem osiągnąć subtelność tego rodzaju rozwoju postaci.

Z kolei Katee Sackhoff, czyli serialowa Bo-Katan, odniosła się do porażki jej bohaterki w posługiwaniu się Mrocznym mieczem, stwierdzając, że za każdym razem, gdy masz cel i ci się nie udaje, dokonujesz ponownej oceny. Ponadto aktorka potwierdziła, że Din Djarin i Grogu znowu będą razem.

To zabawne, ponieważ zawsze musisz myśleć o tym, jak wchodzisz w interakcję z Grogu. Jest tak specyficzny; musisz być pewien, że nie robisz niczego, co mówi coś innego. Każda rzecz, każda pojedyncza interakcja z Grogu musi być bardzo przemyślana.

The Mandalorian

Warto przypomnieć, że już trwają prace nad 4. sezonem The Mandalorian, o czym poinformował Jon Favreau, twórca serialu podczas Star Wars Celebration.

The Mandalorian - premiera 3. sezonu w lutym 2023 roku.