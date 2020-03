The Mandalorian - Rosario Dawson jako Ahsoka Tano na nowych fanartach

Pod koniec zeszłego tygodnia ujawniono, że Rosario Dawson zagra w 2. sezonie serialu The Mandalorian i wcieli się najprawdopodobniej w postać imieniem Ahsoka Tano. Byłoby to zatem spełnienie życzenia wielu fanów, którzy od długiego czasu chcieli nie tylko zobaczyć tę postać w wersji aktorskiej, ale też aby to właśnie Dawson wcieliła się w bohaterkę.

Choć na razie brak oficjalnych doniesień ze strony Disney+, internetowi graficy postanowili zobrazować wizerunek aktorki własnie jako Ahsoka Tano. Czy pasuje? Oceńcie sami: