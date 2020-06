The Mandalorian: sezon 2 - sceny akcji jak w Johnie Wicku i Tylerze Rake'u. To nazwisko jest gwarancją

fot. Disney+

Sam Hargrave pracował przy 2. sezonie serialu The Mandalorian jako reżyser drugiego planu, czyli innymi słowy reżyserował wszystkie sceny akcji.

Znamy go jako jako doświadczonego kaskadera, który przez lata pracował przy MCU jako dubler Chrisa Evansa w roli Kapitana Ameryki, a przy Avengers: Koniec gry był już reżyserem drugiego planu. W 2020 roku zadebiutował jako reżyser filmem akcji Tyler Rake: Ocalenie, w której razem z kaskaderami z grupy 87Eleven, do której należy, tworzył świetne oceniane sceny walk. Pracował też jako kaskader przy takich filmach jak Atomic Blonde oraz Deadpool 2.

Informację o angażu zdradził Sam Hargrave w rozmowie z Colliderem. Okazuje się, że zaprosili go do współpracy, gdy był w trakcie kręcenie Tylera Rake'a. Tłumaczy, że Jon Favreau chciał kogoś z doświadczeniem, kto będzie mógł nadać akcji nową perspektywę i "wznieść wszystko na nowy poziom w 2. sezonie".

fot. Netflix

- Lubię tamtą ekipę, a Favreau jest świetny, więc była to fascynująca przygoda. Mają szalony sposób kręcenia. Niektóre rzeczy filmują tradycyjnie, czyli aktorzy na tle blue screenu, ale mają też technologię zwaną The Volume, która pozwala ci być jakby w enginie gry. To szalone, jaka technologia jest obecnie dostępna dla filmowców. To otwiera oczy, jaki potencjał ma technologia, nad którą Jon i jego ekipa pracują. Wiele się nauczyłem.

Hargrave podkreśla że w odróżnieniu od Tylera Rake'a, nie jest odpowiedzialny za montaż odcinków, ale jest pewny tego, co on i jego ekipa kaskaderów nakręcili. Wie też, że Favreau był bardzo zadowolony z dostarczonego materiału.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu w październiku.