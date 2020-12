The Mandalorian - szkice koncepcyjne z 6. odcinka. Morrison o powrocie Fetta

fot. Disney+

The Mandalorian zaskoczył widzów i oznajmił, że Boba Fett nie zginął w Powrocie Jedi i przeżył te wydarzenia. W tej roli występuje Temuera Morrison, który grał Jango Fetta w Ataku Klonów oraz był głosem Boby w Oryginalnej Trylogii. W rozmowie z New York Times wyjawia, że na razie twórcy mu nie powiedzieli, jak Boba Fett przeżył, więc nie ma tej wiedzy.

Co ciekawe, Morrison mówi wprost: na pewno fani Star Wars wiedzą więcej.

- Fani Gwiezdnych Wojen mają większą wiedzę na ten temat. Jak mógł przeżyć? Myślałem, że tam utknął. Na pewno dowiem się więcej przeglądając Internet - mówi aktor.

Morrison wyjaśnia, że Boba wiele przeszedł, więc jest trochę przez to wszystko wyniszczony. Zastanawia się, co go teraz motywuje, czy jest zmęczony ciągłą walką i zabijaniem.

The Mandalorian - zdjęcia z 6. odcinka

The Mandalorian - sezon 2, odcinek 6

The Mandalorian - szkice koncepcyjne z 6. odcinka