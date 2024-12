Pierwsze opinie o filmie Mufasa: Król lew. Odcinanie kuponów czy historia jakiej jeszcze nie było?

fot. Disney/Empire

Reklama

W 2019 roku kina podbiła fotorealistyczna, nowa, aktorska wersja legendarnego Króla lwa. Mimo tego, że nie spodobała się krytykom, którzy ocenili ją na ledwie 51% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes, to bardziej przypadła do gustu publiczności - 88%. Disney zarobił jednak krocie na tej wersji, bo robiące wrażenie 1.6 mld dolarów na całym świecie. Jakiś czas później zapowiedziano powstanie prequela, którego reżyserią miałby się zająć utalentowany Barry Jenkins.

Niektórych fanów nie przekonywały zwiastuny, bo w dalszym ciągu stawiano na fotorealistyczny styl ukazywania postaci, którym często zarzucano brak ekspresyjności, przez który współczesnej widowni trudno było się przywiązać do nich. Czy prequel poprawia te błędy i jest to historia warta opowiedzenia?

Mufasa: Król lew - pierwsze opinie

Okazuje się, że tak. Pierwsze opinie są niezwykle pozytywne i praktycznie każda z nich wymienia wiele atutów nadchodzącego prequela. Najwięcej pochwał otrzymuje animacja, muzyka, a szczególnie piosenki Lina-Manuela Mirandy, ale też ręka reżysera, Barry'ego Jenkinsa. Przede wszystkim nie jest to skok na kasę i odcinanie kuponów, a naprawdę ciekawa, warta opowiedzenia historia, która puszcza okazjonalnie oczko do fanów animacji. Pod spodem możecie sprawdzić pierwsze opinie.

Variety:

Mufasa: Król lew to prequel perfekcyjny. Jest przepiękny. Piosenki Lina-Manuela Mirandy i ścieżka dźwiękowa Nicholasa Britella są wspaniałe. Czysta radość.

Film Independent:

To historia, którą warto było opowiedzieć, a która sprawi, że zaczniesz kwestionować czym jest przeznaczenie. Świetnie napisana i misternie wykonana. Jest wartością dodaną do serii, bo pogłębia postaci, które już znamy lub myśleliśmy, że znamy. Efekty wizualne są wspaniałe.

ComicBook:

Prequel do Króla lwa nie był czymś, czego chciałem, ale animacja jest niesamowita, piosenki Lina-Manuela Mirandy zostają na długo w głowie, a ich wykonanie sprawia, że moim zdaniem Mufasa jest lepszym filmem od Króla lwa z 2019 roku.

Cinefied:

Bardzo miło jest mi powiedzieć, że Mufasa: Król lew to naprawdę dobry film! Ale czego innego spodziewaliście się po Barrym Jenkinsie? To biblijna wiwisekcja przeznaczenia ukryta pod płaszczykiem bycia prequelem o Mufasie i Skazie. Zapewnia rozrywkę, wygląda znakomicie, a muzyka Lina-Manuela Mirandy nie zawodzi.

John Nguyen:

Mufasa: Król lew to fantastyczny prequel, który wygląda lepiej od fotorealistycznego Króla lwa z 2019 roku dzięki swojej oryginalnej, ciekawej historii, lepszej animacji pysków zwierząt. I do tego piosenki Lina-Manuela Mirandy! Dobrze się to łączy z poprzednim filmem i pozwala zobaczyć, jak to wszystko się zaczęło.

Joaquin Tedoro:

Naprawdę pokochałem Mufasę: Król lew. Disney proponuje nową i oryginalną opowieść skupioną na ukochanych postaciach i opowiada dwie podobne do siebie historie, jednocześnie naprawiając to, co nie zadziałało w 2019 roku. Jest wiele nawiązań do oryginalnej trylogii!

Mufasa: Król Lew - opis fabuły

Historia skupia się na genezie jednego z największych królów tej ziemi. Rafiki opowiada Kiarze historię jej dziadka, a towarzyszą im Tymon i Pumba, którzy okraszają wszystko swoim komentarzem.

W pełnej obsadzie znajduje się: Aaron Pierre, John Kani, Blue Ivy Carter, Beyoncé Knowles-Carter, Seth Rogen, Donald Glover, Preston Nyman, Kagiso Lediga, Kelvin Harrison Jr., Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Lennie James, Anika Noni Rose, Keith David, Braelyn Rankins, Theo Somolu, Folake Olowofoyeku, Joanna Jones, Thuso Mbedu, Sheila Atim, Abdul Salis oraz Dominique Jennings.

Mufasa: Król Lew - premiera 20 grudnia 2024 roku.

Zobacz także:

Ranking filmów animowanych Disneya