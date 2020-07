The Mandalorian - teledysk promujący muzykę. Baby Yoda w jednej scenie był komputerowy

fot. Disney Plus

Disney+ i Lucasfilm opublikowali teledysk związany z serialem The Mandalorian. W nim też kompozytor Ludwig Göransson, zdobywca Oscara za Czarną Panterę, wykonuje muzykę stworzoną przez siebie na potrzeby produkcji ze świata Gwiezdnych Wojen.

Za reżyserie wideoklipu odpowiada Isaac Ravishankara. Widzimy też w nim wykorzystanie technologii z serialu znanej jako Stagecraft.

Zobaczcie wideo:

Baby Yoda w prawie wszystkich scenach był animatroniczną kukiełką, która skradła serce każdego, kto go zobaczył. Okazuje się, że w jednej scenie postanowiono zrobić go przy pomocy animacji komputerowe. Informację zdradził Hal Hickel w nowej rozmowie z Variety.

Twierdzi on, że w scenie, w której Mandalorianin walczy z Mudhornem, trzeba było wprowadzić dramatyczną kreację Baby Yody, gdy używa Mocy, aby mu pomóc. Postanowiono tę scenę zrobić przy pomocy CGI.

- Na tym etapie serialu wciąż staraliśmy się rozgryźć, co kukiełka może osiąnąć i jak wykorzystać to w najlepszy sposób. To ujęcie, gdy dziecko używa Mocy, by podnieść Mudhorna była najtrudniejsze z perspektywy animacji komputerowej, ponieważ to była wielka kreacja - jego twarz była bardzo skoncentrowana. Musieliśmy być pewni, że nie przesadzimy i nie zrobimy czegoś, czego kukiełka nie mogłaby osiągnąć. Nie chcieliśmy popsuć tego, co jest świetne, idealne i czarujące w jego przypadku - tłumaczy.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu w październiku.