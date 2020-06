The Mandalorian - Bryce Dallas Howard powróci jako reżyserka w 2. sezonie

Disney+

The Mandalorian w 1. sezonie realizowany był przez różnych reżyserów i reżyserki, jedną z nich była właśnie Bryce Dallas Howard. Aktorka znana z serii Jurassic World stworzyła odcinek czwarty. Teraz potwierdza reżyserowanie jednego z odcinków 2. sezonu.

Produkcja Disney+ zadebiutować ma w serwisie jesienią 2020 roku. Wśród nowych twarzy na stołku reżyserskim, pojawią się m.in. Peyton Reed, Robert Rodriguez i Carl Weathers. Dave Filoni i Rick Famuyiwa, którzy wyreżyserowali dwa odcinki w pierwszym sezonie, również powrócą w nowej odsłonie. Są także spekulacje, że jeden z odcinków poprowadził w roli reżysera twórca produkcji, Jon Favreau.

Czwarty odcinek 1. sezonu, który reżyserowała Bryce Dallas Howard, nawiązywał do Siedmiu samurajów Akiry Kurosawy. To nie była jednak jedyna inspiracja filmowa, wiele z nich pochodziło od klasycznych westernów. Scenarzysta i reżyser serialu, Dave Filoni odniósł się do początków powstania serialu The Mandalorian. Podczas wydarzenia Contenders Television, skomentował sytuację z pomysłem Jona Favreau, który bardzo chciał stworzyć serial łączący świat Gwiezdnych Wojen z westernem. Szefowa Lucasfilm, Kathleen Kennedy skontaktowała się z Filonim, który miał doświadczenie w pracy nad produkcjami ze świata Gwiezdnych Wojen, gdzie pojawiały się wątki dotyczące Mandalorian. Pytała go wtedy o pomysł, który wyszedł od Favreau, zawsze zainteresowanego postacią Boba Fetta, jako bohatera wyjętego dosłownie ze spaghetti westernów. Stworzono jednak zupełnie nową postać, w którą wciela się w serialu Pedro Pascal. Chciano w ten sposób zbudować jego własną tożsamość i popularność równą tej, którą cieszy się wśród fanów Boba Fett.