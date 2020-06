The Mandalorian - zdjęcia zza kulis finału 1. sezonu serialu. Waititi i Favreau szaleją na planie

Melinda Sue Gordon /Lucasfilm Ltd.

The Mandalorian to pierwszy aktorski serial rozgrywający się w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Projekt zadebiutował w 2019 roku ze swoim 1. sezonem i szybko został przedłużony na kolejną odsłonę. Za finałowy odcinek debiutanckiej serii odpowiadał Taika Waititi, którego na planie wspierał showrunner projektu, Jon Favreau. The Hollywood Reporter zaprezentowało w sieci zdjęcia zza kulis produkcji ostatniego epizodu 1. sezonu. Możemy na nich zobaczyć między innymi główną postać graną przez Pedro Pascala oraz samego Waititiego w roli androida IG-11. Zdjęcia są dostępne w poniższej galerii.

The Mandalorian - kulisy finałowego odcinka 1. sezonu

Serial opowiada o łowcy nagród pracującym w Zewnętrznych Rubieżach galaktyki daleko od wpływów Nowej Republiki. Fabuła rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi, kiedy jeszcze Najwyższy Porządek nie zagrażał galaktyce. W obsadzie 1. sezonu znaleźli się między innymi Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Nick Nolte oraz Gina Carano.