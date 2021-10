The Mandalorian - zdjęcia do 3. sezonu już się rozpoczęły? Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Na 3. sezon serialu The Mandalorian przyjdzie fanom trochę poczekać. W 2021 roku w grudniu na platformie Disney+ zadebiutuje spin-off zatytułowany Księga Boby Fetta. Zakończono też prace na planie produkcji Andor, a także blisko końca powinny być zdjęcia do serialu Obi-Wan Kenobi. Widzimy zatem, że kilka seriali aktorskich ze świata Gwiezdnych Wojen zadebiutuje, zanim fani powrócą do losów tytułowego Mandalorianina.

Pojawiły się jednak informacje, że ruszyły prace na planie 3. sezonu. Według strony BespenBulletein zorientowanej wokół tematów z Gwiezdnych Wojen, prace ruszyły przed tygodniem w Manhattan Beach Studios w Kalifornii. Zdjęcia mają być realizowane do marca, natomiast na razie trwają bez udziału Pedro Pascala, który jest na planie The Last of Us od HBO. Informacje te należy traktować jako pogłoski.

Szczegóły 3. sezonu The Mandalorian są trzymane w ścisłej tajemnicy i na razie nic na ten temat wyciekło. Być może jak ruszą zdjęcia pojawią się pierwsze informacje o tym, z jaką historią będziemy mieć do czynienia. Czy Grogu powróci po tym, jak odszedł z Lukiem Skywalkerem, by trenować pod okiem mistrza Jedi? Czy może będzie to już tylko historia tytułowego Mandalorianina? Spekulacji jest ogrom, ale by wysnuć jakieś wnioski, musimy poczekać na konkrety.

fot. Disney+/Lucasfilm