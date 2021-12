The Matrix Awakens otrzymało pierwszy teaser. Szczegóły poznamy na TGA 2021

fot. youtube.com

Na początku grudnia do sieci wyciekły informacje o The Matrix Awakens, czyli "doświadczeniu" przygotowanym na silniku Unreal Engine 5. Teraz doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi i choć szczegółów nadal zabrakło, to potwierdziło się jedno: więcej informacji dostaniemy już na The Game Awards 2021, czyli w nocy z 9 na 10 grudnia czasu polskiego.

The Matrix Awakens przygotowane jest przez twórców filmu wraz z Epic Games i partnerami, wystąpią w nim Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss. Ma być to produkcja, która pokaże możliwości Unreal Engine 5 w połączeniu z konsolami nowej generacji, PlayStation 5 i Xboksem Series S/X. Z uwagi na używanie słowa "doświadczenie" raczej nie powinniśmy spodziewać się pełnoprawnej gry, a raczej czegoś w stylu wprowadzenia do nadchodzącego filmu Matrix: Zmartwychwstania.

Zobaczcie opublikowany teaser, w którym pojawia się Keanu Reeves, choć nie do końca, bo najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z jego realistycznym, wirtualnym modelem wykonanym przy pomocy technologii MetaHuman.