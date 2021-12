Dragon Age 4 skupi się na trybie single-player. Nowe informacje o grze w 2022 roku

fot. EA

4 grudnia to Dzień Dragon Age. Niestety tym razem z tej okazji nie dostaliśmy niemal żadnych nowych informacji na temat nadchodzącej odsłony - poza jedną. We wpisie na oficjalnej stronie serii zdradzono, że Dragon Age 4 skupi się na rozgrywce single-player. To powinno uspokoić osoby, które obawiały się pójścia tropem na przykład Anthem i wprowadzania elementów sieciowych, bo takie plotki pojawiały się w sieci.

Niestety wygląda na to, że raczej nie powinniśmy spodziewać się nowego zwiastuna, materiału z rozgrywki czy jakichkolwiek detali na gali The Game Awards 2021, która odbędzie się już w tym tygodniu. Więcej dowiemy się dopiero w 2022 roku.

A propos tworzenia nowych światów i historii – wiedzcie, że nadal ciężko pracujemy nad kolejną skupioną na doświadczeniu jednoosobowym przygodzie spod znaku Dragon Age. Jesteśmy podekscytowani perspektywą nadchodzącego roku, kiedy będziemy mogli powiedzieć wam więcej o tym, nad czym pracujemy.

Przypominamy, że pierwszy zwiastun Dragon Age 4 pokazano na The Game Awards w 2018 roku. Dwa lata później otrzymaliśmy trailer CGI.