The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - premiera szybciej niż się spodziewamy? Sklep "ujawnił" datę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, czyli kontynuacja jednej z najlepiej ocenianych gier w historii, to bez wątpienia produkcja, na którą wyczekuje wielu graczy. Niestety Nintendo nie ujawniło jak na razie zbyt wielu informacji na jej temat. Otrzymaliśmy jedynie krótki i tajemniczy zwiastun, który sugeruje, że sequel będzie zdecydowanie mroczniejszy od poprzedniczki. Teraz jednak pewien sklep podał prawdopodobną datę premiery i jest ona... zaskakująca.

W ofercie sklepu Gameware z Austrii pojawiła się możliwość składania zamówień przedpremierowych na nową przygodę Linka z datą premiery ustaloną na drugi kwartał 2021 roku. Brzmi to bardzo zaskakująco, jednak warto przypomnieć, że Nintendo już wcześniej decydowało się na bardzo krótkie okresy pomiędzy ujawnieniem daty, a samą premierą. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia m.in. w przypadku Super Mario Maker 2 czy Paper Mario: The Origami King. W tym roku seria The Legend of Zelda obchodzi też swoje 35. urodziny i trudno wyobrazić sobie lepszy czas na debiut tak głośnej produkcji.

https://twitter.com/So_Ethereal/status/1355210321619808260

Co ciekawe, nie jest to również pierwszy tego typu wyciek w sklepie Gameware. Wcześniej ujawnił on dokładną datę premiery gry Kingdom Hearts: Memory of Melody. Mimo tego, warto podchodzić do tej informacji ze sporym dystansem i czekać na oficjalne potwierdzenie lub zdementowanie jej przez Nintendo.