The Medium - hit z Xboksa trafi na PS5

Bloober Team

Polskie Bloober Team, studio odpowiedzialne za grę The Medium, do tej pory dostępną na wyłączność platform Microsoftu, potwierdziło niedawne plotki. Produkcja doczeka się także wydania na PS5. Potwierdzono także, że wykorzysta ona działanie kontrolera DualSense, jednak na czym dokładnie ono będzie polegało - tego już nie zdradzono.

Tym samym po ponad półrocznej dostępności gry na wyłączność Microsoftu tytuł 3 września zadomowi się również na konsoli konkurencji.

W The Medium wcielamy się w postać Marianny, tytułowego medium, które nawiązuje połączenie "z drugą stroną". Tytułowi nie brakuje klimatu tajemniczości i mroku znanego z pierwszych odsłon takich serii, jak Silent Hill czy Resident Evil, co niewątpliwie wpłynęło na pozytywny odbiór gry i znakomite oceny, jakie ona otrzymała. Aktualnie średnia oceny gry na Opencritic wynosi 75/100 na bazie 151 recenzji.

My polską produkcję również oceniliśmy wysoko. Gra otrzymała notę 8/10, a to co nam się podobało, a co nie możecie sprawdzić sami w tym miejscu.