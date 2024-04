The Ministry of Ungentlemanly Warfare - film z Henrym Cavillem może nie trafić do kin w Europie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare to najnowszy specyficzny film akcji Guya Ritchie'ego, w którym Henry Cavill, Alan Ritchson i inni zabijają nazistów w czasach II wojny światowej. Od startu promocji w Ameryce Północnej, w której premiera kinowa odbędzie się 19 kwietnia, nie ma absolutnie informacji o dacie w Polsce czy w ogóle w Europie. Teraz wydaje się, że mamy odpowiedź i tego tytułu nie obejrzymy w kinie.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare - premiera w streamingu?

W Ameryce Północnej prawa do dystrybucji widowiska ma Lionsgate. Jednakże za dystrybucję poza tym rynkiem odpowiada platforma streamingowa Prime Video. Według Yahoo! pomimo nadziei wielu fanów i ekspertów branży, The Ministry of Ungentlemanly Warfare na pewno nie trafi do kin w Wielkiej Brytanii oraz w Kanadzie. Na ten moment nie ma oficjalnej decyzji, ale ta informacja sprawiła, że mało kto już wierzy, że ten tytuł pojawi się w kinach w Europie, czy w wielu krajach na świecie. Wszystko wskazuje na to, że osoby decyzyjne chcą nim przyciągnąć subskrybentów do platformy Prime Video.

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare

The Ministry of Ungentlemanly Warfare – o czym jest?

Film przedstawi prawdziwą historię tajnej brytyjskiej organizacji z czasów II wojny światowej, znanej jako Special Operations Executive. Została powołana przez Winstona Churchilla. Ich nieregularne działania wojenne przeciwko nazistom przyczyniły się do wygrania wojny. Dały również początek tajnym operacjom.