The Monkey w pierwszym teaserze. Twórca Kodu zła prezentuje nową adaptację Stephena Kinga

Dopiero co na dużym ekranie mogliśmy oglądać Kod zła, czyli najnowszy film Osgooda Perkinsa, a reżyser właśnie podzielił się zapowiedzią swojego następnego projektu. The Monkey to ekranizacja krótkiej opowieści Stephena Kinga o tym samym tytule, która otrzymała pierwszy teaser. Na materiale możemy zobaczyć przerażającą zabawkę z grającą na bębnie małpką oraz bohatera granego przez Theo Jamesa, który stoi cały zakrwawiony. Widać, że Perkins stosuje tę samą metodę promocji, co przy swojej poprzedniej produkcji i nie chce zdradzać zbyt wiele przed premierą filmu.

The Monkey – zwiastun

The Monkey – o czym jest?

Film opowie historię bliźniaków Billa i Halla (obaj grani przez Jamesa), którzy znajdują na strychu rodzinnego domu starą zabawkę na monety swojego ojca. Kiedy rozpoczyna się seria makabrycznych śmierci, bracia postanawiają wyrzucić małpę i żyć dalej, ale oddalają się od siebie przez ostatnie lata. Kiedy jednak tajemnicze zgony zaczynają się na nowo, bracia muszą ponownie się zjednoczyć, aby znaleźć sposób na całkowite zniszczenie zabawki, zanim zabije ponownie.

Perkins i Stephen King napisali scenariusz do The Monkey. Producentami wykonawczymi są Fred Berger, Ali Jazayeri, Brian Kavanaugh-Jones, Chris Ferguson, David Gendron, John Friedberg i Peter Luo. Producentami są Dave Caplan, Jason Cloth i Michael Clear.

W obsadzie poza Jamesem znaleźli się Elijah Wood, Tatiana Maslany, Laury Mennell, Christian Convery, Sarah Levy, Colin O’Brien oraz Rohan Campbell.

The Monkey – premierę w kinach wyznaczono na 21 lutego 2025 roku.