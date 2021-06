The Morning Show - zwiastun 2. sezonu serialu. Jest data premiery

materiały prasowe

The Morning Show powraca w 2021 roku ze swoim 2. sezonem. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun nowej odsłony. Zdradza on datę premiery 2. sezonu. Zadebiutuje on na platformie Apple TV+ 17 września. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Serial śledzi następstwa zwolnienia jednego z popularnych prezenterów telewizyjnych, który został oskarżony o niewłaściwe zachowanie. Jego miejsce zajmuje młodsza reporterka ze świeżym spojrzeniem, a jego była koleżanka dostosowuje się do zmian, jednocześnie walcząc o utrzymanie pozycji w branży, w której mężczyźni, którzy rządzą, uważają, że jej czas się kończy.

W obsadzie 2. sezonu znajdują się Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin, Greta Lee, Ruairi O'Connor, Hasan Minhaj, Holland Taylor, Tara Karsian, Valeria Golino i Julianna Margulies.