Invasion - teaser serialu sf. Apple TV+ o inwazji kosmitów

Invasion to serial science fiction, który opowiada o inwazji kosmitów z różnych perspektyw i różnych miejsc na świecie. Oznacza to, że tym razem obcy nie zaatakowali tylko Stanów Zjednoczonych jak to w hollywoodzkich filmach bywa.

Nominowany do Oscara producent, Simon Kinberg, znany choćby z Marsjanina i X-Men: Mroczna Phoenix wspiera projekt. Twórca i showrunnerem jest David Weil, znany z Hunters.

W obsadzie są Sam Neill (seria Park Jurajski), Shamier Anderson (Wynonna Earp), Goldshifteh Farahani (Tyler Rake), Firas Nassar (Fauda) i Shioli Kutsuna (Deadpool 2). Za kamerą serialu stoi Jakob Vrburggen, który znany jest z hitu The Fall.

Invasion - premiera w Apple TV+ na całym świecie odbędzie się 22 października. Najpierw pojawia się trzy odcinki, a potem każdy kolejny odcinek będzie publikowany w każdy piątek co tydzień.