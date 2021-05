The Mothership - obsada dramatu science fiction z kosmitami w tle

fot. Starz

Omari Hardwick, John Ortiz i Molly Parker dołączają do obsady filmu The Mothership. Szczegóły ich ról nie zostały ujawnione. Omari Hardwick znany z takich produkcji jak Power czy Armia umarłych w reżyserii Zacka Snydera. John Ortiz może być kojarzony z serialu Netflixa pod tytułem Mesjasz, bądź z filmu Koniara. Natomiast Molly Parker gra między innymi w Zagubieni w kosmosie oraz Cząstki kobiety.

Fabuła filmu opowiadać będzie o Sarze Morse (Halle Berry), której mąż zniknął w tajemniczych okolicznościach z ich farmy. Pewnego razu na terenie swojego domu znajduje dziwny, pozaziemski obiekt, przez co razem z dziećmi wyrusza w drogę do rozwiązania zagadki, dotyczącej zaginięcia jej męża. Musi odkryć prawdę.

Dodatkowo, Halle Berry (Czekając na wyrok) zagra główną rolę w filmie oraz będzie jego producentką wykonawczą wraz z Dannym Stillmanem. Producentami projektu będą Fred Berger oraz Brian Kavanaugh-Jone.

Za reżyserię oraz scenariusz odpowiada nominowany do Oscara Matt Charman (Most szpiegów) będzie to jego pełnometrażowy debiut reżyserski.