Netflix – losowe odtwarzanie może trafić na smartfony

Źródło: Engadget / Netflix

W kwietniu 2021 roku Netflix wprowadził do swojej aplikacji na inteligentne telewizory przycisk „Odtwórz losowo”. PO jego aktywacji platforma automatycznie wylosuje kolejną produkcję do obejrzenia w oparciu o nasze dotychczasowe wybory filmowe. Zgodnie z zapowiedzią korporacji wdrożenie losowego odtwarzania na telewizorach było pierwszym krokiem do upowszechnienia tej funkcji na szeroką skalę. Teraz przyszedł czas na kolejny krok.

Platforma rozpoczęła program testowy losowego odtwarzania na urządzeniach mobilnych. Do korzystania z nowej funkcji zaproszono wąskie grono użytkowników Androida, którzy sprawdzą, jak funkcja sprawdza się w nowym środowisku. W aplikacjach osób zakwalifikowanych do programu testowego pojawi się nowa pływająca zakładka u dołu ekranu, która dostępna jest zarówno na kontach dla dorosłych, jak i małoletnich użytkowników. Kliknięcie w nią zwolni maszynę losującą i zrzuci na algorytm ciężar wyboru kolejnego filmu bądź serialu na mobilny seans.

Jeśli testy androidowej wersji tej funkcji przebiegną pomyślnie, w niedalekiej przyszłości nowy przycisk może pojawić się u wszystkich użytkowników na wszystkich urządzeniach mobilnych.