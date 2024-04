Civil War niepokonane w box office. Abigail i Henry Cavill poniżej oczekiwań

fot. materiały prasowe

Civil War zajmuje pierwsze miejsce w drugim weekendzie w Ameryce Północnej, notując 56% spadek frekwencji. Tym razem zbiera 11,1 mln dolarów. Łącznie na tym rynku ma 44,9 mln dolarów. Film Alexa Garlanda powoli zwiększa liczbę rynków zewnętrznych, dzięki temu w drugi weekend notuje na świecie wzrost frekwencji o 139,5%. Tym razem zbiera 10,3 mln dolarów (razem 16,8 mln dolarów). Sumując, na koncie 61,7 mln dolarów przy budżecie 50 mln dolarów.

Bardzo dobrze oceniany przez widzów i krytyków horror zajmuje drugie miejsce z wynikiem 10,2 mln dolarów. Jest to sporo poniżej prognoz, które szacowały okolice 20 mln dolarów. Zdaniem ekspertów jest to wina dystrybutorów, którzy w kwietniu dali za dużo horrorów i przez to też widzowie nie chodzą na nie co tydzień. Rynek w tej chwili został nimi przesycony. Na świecie osiąga 5 mln dolarów wpływów, ale film nie miał jeszcze premiery na największych rynkach. Sumując, 15,2 mln dolarów przy budżecie 28 mln dolarów.

Dwaj Tytani nadal świetnie sobie radzą. W Ameryce Północnej po czwartym weekendzie Godzilla i Kong zebrali 9,4 mln dolarów i mają razem 171,6 mln dolarów. Natomiast na świecie osiągają 21,6 mln dolarów (razem mają 313,6 mln dolarów). Sumując, na koncie 485,2 mln dolarów przy budżecie 135 mln dolarów.

Ten akcyjniak Guya Ritchie'ego z Henrym Cavillem oraz Alanem Ritchsonem w rolach głównych zebrał tylko 9 mln dolarów. Również jest to wynik poniżej oczekiwań. Ameryka Północna jest jedynym krajem, w którym The Ministry of Ungentlemanly Warfare trafi do kin. Prawa na świat ma platforma Prime Video. Według ekspertów sprzedaż VOD i innych na praw na terenie USA powinna zagwarantować dodatkowe wpływy przy budżecie 60 mln dolarów. Z uwagi na to, że Prime Video zapłaciło jakąś kwotę za prawa do widowiska, twórcy raczej nie powinni liczyć strat.

Piąte miejsce to kolejna nowość, czyli anime Spy x Family: Code White. Produkcja osiąga 4,8 mln dolarów. Sumując z wpływami z innych rynków ma on na koncie 51,3 mln dolarów. W wielu krajach, w tym w Polsce trafi do kin 26 kwietnia.

Premiera w VOD superprodukcji Diuna: Część druga nie zmniejszyła znacząco wpływów z kin, bo spadek frekwencji jest tak samo niski jak co tydzień. Po kolejnym weekendzie ma już w skali globalnej kwotę 695,8 mln dolarów przy budżecie 190 mln dolarów.