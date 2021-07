The North Water - zwiastun arktycznego miniserialu z Colinem Farrellem i Jackiem O'Connellem

Fot. AMC

The North Water to miniserial składający się z pięciu odcinków, który powstał na podstawie bestsellerowej powieści Na wodach północy autorstwa Iana McGuire'a. Akcja produkcji rozgrywa się w roku 1850, gdy Patrick Sumner, były chirurg armii, wybiera się do Arktyki na połów wielorybów jako lekarz okrętowy. Okazuje się, że jeden z jego towarzyszy, Henry Drax, jest psychopatycznym mordercą, który staje się zagrożeniem. Sumner zostaje uwięziony na małym okręcie, zmierzając wraz z mordercą w kierunku lodowatej północy. Poszukiwanie odkupienia zmienia się w walkę o życie.

W głównych rolach występują Colin Farrell jako Drax oraz Jack O'Connell jako były chirurg wojskowy Sumner. W serialu grają również: Stephen Graham, Gary Lamont, Tom Courtenay, Ipeelie Ootoova, Gerry Lynch, Eliza Butterworth i Stephen McMillan. Produkcja jest tworzona, reżyserowana i produkowana przez Andrew Haigha.

The North Water - zwiastun serialu

Warto dodać, że serial kręcono w dużej mierze w Arktyce na zamarzniętym morzu na północ od Archipelagu Svalbard. Obsada i ekipa filmowa popłynęła aż na 81 równoleżnik, aby nakręcić sceny przy dryfującym lodzie. Mówi się, że dzięki temu The North Water stał się najdalej na północ nakręconym serialem w historii.

The North Water - premiera pierwszego odcinka 15 lipca w USA na AMC+. Polska data nie jest znana.