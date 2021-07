Sceny z życia małżeńskiego - teaser miniserialu HBO. W głównych rolach Oscar Isaac i Jessica Chastain

fot. zrzut ekranu // HBO

Sceny z życia małżeńskiego (ang. Scenes from a Marriage) to miniserial stacji HBO, który jest oparty na szwedzkim serialu Ingmara Bergmana z lat 70. Produkcja przedstawi historię miłości, nienawiści, pożądania, monogamii oraz małżeństwa przez pryzmat współczesnej amerykańskiej pary. W głównych rolach grają Oscar Isaac i Jessica Chastain, dla których to nie jest pierwszy wspólny występ. W 2014 roku spotkali się na planie filmu Rok przemocy.

Za scenariusz i reżyserię tego limitowanego serialu odpowiada Hagai Levi, współtwórca The Affair. Pełni też rolę producenta wykonawczego wraz z Isaakiem, Chastain, Amy Herzog, Larsem Blomgrenem, Danielem Bergmanem, Blair Breard i Michaelem Ellenbergiem. W produkcji również występują: Nicole Beharie, Tovah Feldshuh, Maury Ginsberg, Lily Jane, Susan Pourfar, Daniella Rabbani, Shirley Rumierk i Tre Ryder.

Do sieci trafił pierwszy teaser produkcji HBO, który pokazuje wzloty i upadki małżeństwa.

Szwedzki serial z 1973 roku był oparty na własnych doświadczeniach Ingmara Bergmana, który był żonaty z Liv Ullmann w latach 1965-1970. Liczył 6 odcinków. W głównych rolach wystąpili wspomniana Ullmann i Erland Josephson, gdzie opowiedziano historię rozpadu małżeństwa Marianne i Johana. Serial został przerobiony na 3-godzinny film i trafił do kin w USA w 1974 roku.

Sceny z życia małżeńskiego - premiera we wrześniu na HBO.