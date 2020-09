The Northman - Bill Skarsgard opuszcza obsadę nowego filmu twórcy The Lighthouse

materiały prasowe

W wywiadzie dla portalu Collider gwiazda filmu To Bill Skarsgård ujawnił, że nie jest już częścią obsady nadchodzącego filmu Roberta Eggersa The Northman. Szwedzki aktor przyznał, że nie była to łatwa decyzja, ale ze względu na konflikty w harmonogramie wywołane przez pandemię nie miał innego wyjścia, jak odejść z projektu. Film jest opisywany jako kino zemsty w świecie Wikingów, którego akcja rozgrywa się na Islandii na przełomie XIII i XIX wieku. Robert Eggers zapowiada projekt o ogromnym rozmachu.

fot. Hulu

W gwiazdorskiej obsadzie, którą zebrał reżyser znajdują się Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Claes Bang, Kate Dickie, Björk, Willem Dafoe i Anya Taylor-Joy. Eggers nie tylko stanie za kamerą projektu, ale również napisał scenariusz do niego wraz z islandzkim pisarzem Sjónem.