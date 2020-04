The Northman - nowy film twórcy Lighthouse ma być dziełem o ogromnej skali

Robert Eggers to twórca filmów niezwykle klimatycznych, budujących atmosferę grozy w sposób absolutnie nieoczywisty (Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii, Lighthouse) - a zarazem bardzo skromnych: artystycznych i niskobudżetowych. Jego kolejne dzieło - The Northman - ma pod tym względem znacznie się od nich różnić.

Za pośrednictwem IndieWire reżyser skomentował proces produkcji filmu, który tym razem wygląda zupełnie inaczej, niż dotychczas - jak to bywa przy artystycznych produkcjach, reżyser odpowiada jednocześnie za wiele innych zadań naraz (scenografia, kostiumy, różne funkcje na planie). Tym razem zatrudnił do tego ekipę. Podkreślił, że szykuje się jego zdecydowanie największy projekt.

Jest o wiele więcej lokalizacji i innych rzeczy, a skala jest tak duża, że nie mogłem zrobić wszystkiego sam. To było prawdziwe wyzwanie. Cały czas poszukujemy nowych miejsc, by budować w nich plany. Projektujemy ten świat, budujemy wioski, robimy tysiące kostiumów i rekwizytów, szkolimy konie. Rysujemy dużo więcej storyboardów. (...) Rzadko zdarzają się sceny, które nie wymagają wielu dodatków. Tworzymy storyboardy do większości filmu, co zajmuje dużo czasu - i wykorzystujemy na to tę przerwę.

Reżyser wraz z obsadą weszliby na plan już wcześniej, przeszkodziła im jednak pandemia koronawirusa. Podkreśla jednak, że dodatkowy czas wykorzystuje bardzo produktywnie. Warto dodać, że do nowego filmu zebrał naprawdę solidną obsadę. Pojawią się w nim nazwiska take jak Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Bill Skarsgård, Willem Dafoe i Anya Taylor-Joy.

Film The Northman ma być sagą zemsty w świecie wikingów. Akcja osadzona będzie na Islandii ok. X wieku n.e. Robert Eggers (odpowiedzialny również, rzecz jasna, za scenariusz) opowie nam historię nordyckiego księcia, który pała żądzą zemsty za morderstwo swojego ojca.

Nie wiadomo, kiedy produkcja zostanie wznowiona. Zdjęcia będą kręcone w Belfaście.