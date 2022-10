The Office PL - pierwszy sezon polskiej wersji kultowego serialu na kanale Comedy Central

CANAL+ 2021/ fot. Ł.Bąk

The Office PL to polska wersja serialu komediowego pt. Biuro, który na celownik bierze (nie)zwykłą korporacyjną codzienność. Akcja produkcji rozgrywa się w biurze siedleckiej firmy produkującej wodę mineralną „Kropliczanka”. Jej pracownicy, z ekscentrycznym prezesem Michałem i temperamentną wiceprezeską Patrycją na czele, skutecznie zwalczają korponudę, która na co dzień doskwiera wielu z nas. Produkcja serialu obejmuje 12 ponad 20-minutowych odcinków, po których widzowie mogą spodziewać się kontrowersyjnego humoru oraz satyrycznych refleksji na temat współczesnego społeczeństwa.

W obsadzie znajdują się Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz, Kornelia Strzelecka, Mikołaj Matczak i Milena Lisiecka. Reżyserem produkcji jest Maciej Bochniak.

The Office PL zadebiutowało na kanale Comedy Central 24 października. Stacja emituje po dwa odcinki serialu w poniedziałki o godz. 21.00.

The Office PL - zdjęcia

The Office PL

The Office PL - fragment serialu

Producentami serialu są Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński, a za scenariusz odpowiadają Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło i Mateusz Zimnowodzki. Serial został zrealizowany przez Canal+ Polska w koprodukcji z Comedy Central Polska oraz przy współpracy z BBC Studios.