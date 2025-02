Superbohaterowie Marvela w ponadczasowym wydaniu. Elegancki Quicksilver i zjawiskowa Ms. Marvel

Fot. Marvel Comics

Alex Ross kontynuuje swoją "ponadczasową" serię okładek. Po raz kolejny wziął na tapet znane postacie Marvela i pokazał je w klasycznych wydaniu. Spod jego pędzla wyszli tym razem między innymi tacy bohaterowie jak Iron Fist, Tigra, Moon Knight, Luke Cage czy Ms. Marvel. Grafiki możecie zobaczyć w poniższej galerii. Dajcie znać, jak wam się podobają!

Jestem wdzięczny Marvelowi za swobodę, którą dali mi przy tworzeniu serii Timeless. Postacie, które wybrałem, a także kostiumy, które przedstawiłem, to dokładnie to, co chciałem zrobić. Ta linia okładek to okazja, by zrobić portrety skupione na na poszczególnych bohaterach i złoczyńcach, definiujących uniwersum, które kocham – powiedział Alex Ross o swojej kolejnej współpracy z Marvelem.

Superbohaterowie Marvela w ponadczasowym wydaniu

Oto warianty okładek z serii Timeless: