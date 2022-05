Orville - zwiastun 3. sezonu! Serial sci-fi powraca na Hulu we wielkim stylu

Fot. Materiały prasowe

Orville wraca z 3. sezonem na Hulu. Entertainment Weekly opublikowało zwiastun i plakat promujące produkcję. Zapowiadają nadchodzące jedenaście odcinków serialu sci-fi. Tytuł powraca po przerwie związanej z pandemią koronawirusa.

Szczegóły fabuły The Orville: New Horizons są w większości trzymane w sekrecie, jednak nowy zwiastun oferuje wgląd w to, czego możemy spodziewać się po 3. sezonie. Widzimy w nim także kilka nowych postaci, które dołączą do przygody.

The Orville: New Horizons - zwiastun 3. sezonu

The Orville: New Horizons - kiedy premiera?

W The Orville: New Horizons pojawi się także ostatni występ komika Norma Macdonalda, który umarł we wrześniu 2021 roku.

W obsadzie 3. sezonu Orville są Seth MacFarlane (Capt. Ed Mercer), Adrianne Palicki (Cmdr. Kelly Grayson), Penny Johnson Jerald (Dr. Claire Finn), Scott Grimes (Lt. Gordon Malloy), Peter Macon (Lt. Cmdr. Bortus), Jessica Szohr (Lt. Talla Keyali), J Lee (Lt. Cmdr. John LaMarr), Mark Jackson (Isaac), Anne Winters (Charly Burke) i Chad L. Coleman (Klyden).

https://twitter.com/TheOrville/status/1524812399307546625

The Orville: New Horizons - premiera 2 czerwca 2022 roku.