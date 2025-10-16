The Outer Worlds 2 ze zwiastunem live-action. Ben Schwartz i Marc Evan Jackson w obsadzie

Obsidian

Obsidian Entertainment rozbudza wyobraźnię fanów oryginału zupełnie nowym, pełnym humoru zwiastunem live-action, który przekonuje nas, że The Outer Worlds 2 będzie większe, zabawniejsze i bardziej rozbudowane niż poprzedniczka.

Obsidian znów stawia na autoironię i meta-żarty: w trailerze występują Marc Evan Jackson (jako kierownik grupy badawczej) oraz Ben Schwartz (w roli szefa sequeli). Ich celem jest przekonanie grupy fokusowej do zalet sequela – zabawnie komentując, jak duży i ekspansywny ma być The Outer Worlds 2 w porównaniu do pierwowzoru. Uczestnikom przedstawia się również fragmenty rozgrywki, a także pojawia się komiczny motyw chóru śpiewającego o BSE – big sequel energy.

The Outer Worlds 2 zostanie wydany na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S już 29 października. Twórcy zapowiadają mnóstwo zmian oraz ulepszeń: więcej światów do eksploracji, jeszcze bardziej zwariowaną fabułę, liczne decyzje moralne i duży wybór towarzyszy do manipulowania – zgodnie z tradycyjnym duchem gry. Studio nie ukrywa, że chce zaoferować fanom znacznie bardziej rozbudowaną i głębszą rozgrywkę. Twórcy deklarują również, że gra zaoferuje większe i bardziej różnorodne wybory, które wpłyną na postępy fabularne oraz losy towarzyszy.