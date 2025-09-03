The Paper dostanie 2. sezon. Czy spin-off Biura zachwyci fanów?
The Paper dostanie drugi sezon, co ogłoszono dzień przed premierą serialu. Produkcja zachwyciła osoby decyzyjne z NBCUniversal.
Na dzień przed premierą serialu 4 września na platformie Peacock, The Paper otrzymało już wczesne zamówienie na drugi sezon. Wiadomość ta pojawiła się w momencie, gdy serial osadzony w uniwersum Biura zdobył silny, pozytywny rozgłos, co doprowadziło do dużego aktu zaufania ze strony NBCUniversal.
W rozmowie z Variety Greg Daniels, współtwórca serialu, opowiedział o planach na potencjalny 2. sezon.
O czym jest The Paper?
The Paper opowiada historię Neda Sampsona (Domhnall Gleeson), odnoszącego sukcesy sprzedawcy w dziale papieru toaletowego korporacji Enervate. Ned, który od czasów studiów nie pracował w dziennikarstwie, dostaje nowe zadanie: uratować małą gazetę regionalną w Toledo, gdzie właśnie mianowano go redaktorem naczelnym. Problem? Toledo Truth-Teller zatrudnia najwyżej jednego czy dwóch prawdziwych reporterów. Ned jest idealistą i ma ambitne plany, by wszystko zadziałało – ale czeka go ciężka praca. To właśnie dlatego całość jest filmowana przez ekipę dokumentalną. Tę samą, która przez lata śledziła oddział Dunder Mifflin w Scranton, znany z „The Office”
Źródło: variety.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
Hell is Us
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 2003, kończy 22 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1963, kończy 62 lat