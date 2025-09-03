Reklama
placeholder

The Paper dostanie 2. sezon. Czy spin-off Biura zachwyci fanów?

The Paper dostanie drugi sezon, co ogłoszono dzień przed premierą serialu. Produkcja zachwyciła osoby decyzyjne z NBCUniversal.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  the office 
The Paper 2 sezon
The Paper fot. materiały prasowe
Reklama

Na dzień przed premierą serialu 4 września na platformie Peacock, The Paper otrzymało już wczesne zamówienie na drugi sezon. Wiadomość ta pojawiła się w momencie, gdy serial osadzony w uniwersum Biura zdobył silny, pozytywny rozgłos, co doprowadziło do dużego aktu zaufania ze strony NBCUniversal. 

W rozmowie z Variety Greg Daniels, współtwórca serialu, opowiedział o planach na potencjalny 2. sezon.

Zdecydowanie mamy pomysły. Rozmawiamy o historiach do potencjalnego drugiego sezonu i będzie ciekawie zobaczyć, co pomyślą widzowie. Otrzymaliśmy naprawdę dobre opinie od osób z firmy, dziennikarzy i znajomych, ale nigdy nie wiadomo, jak zareaguje szersza publika.

O czym jest The Paper?

The Paper opowiada historię Neda Sampsona (Domhnall Gleeson), odnoszącego sukcesy sprzedawcy w dziale papieru toaletowego korporacji Enervate. Ned, który od czasów studiów nie pracował w dziennikarstwie, dostaje nowe zadanie: uratować małą gazetę regionalną w Toledo, gdzie właśnie mianowano go redaktorem naczelnym. Problem? Toledo Truth-Teller zatrudnia najwyżej jednego czy dwóch prawdziwych reporterów. Ned jest idealistą i ma ambitne plany, by wszystko zadziałało – ale czeka go ciężka praca. To właśnie dlatego całość jest filmowana przez ekipę dokumentalną. Tę samą, która przez lata śledziła oddział Dunder Mifflin w Scranton, znany z „The Office”

Źródło: variety.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  the office 
The Paper 2 sezon
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
The Paper Komedia

Najnowsze

1 Wichrowe wzgórza
-

Billboardy promujące film pojawiły się znikąd. Zaskakująca reklama i nowa wersja klasyka

2 Kulawe konie: sezon 5 - zdjęcia
-

Zwiastun 5. sezonu Kulawych koni. Zespół Jacksona Lamba bada dziwaczne wydarzenia

3 A House of Dynamite - zdjęcia
-

Zwiastun filmu Dom pełen dynamitu. Stany Zjednoczone kontra tajemniczy pocisk

4 Suits: L.A.
-

Kontynuacja W garniturach w polskim streamingu. Gdzie obejrzeć?

5 Dom pełen dynamitu
-

Ten film katastroficzny podbił serca krytyków. Netflix może mieć asa w rękawie na Oscarach

6 Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
-

Biografia Bruce'a Willisa niebawem w księgarniach. Przeczytajcie fragment

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e169

Moda na sukces

s38e161

Zatoka serc

s20e16

America’s Got Talent

s2025e172

Anderson Cooper 360

s11e08

The Amazing Race Canada

s2025e176

The Lead with Jake Tapper

s01e88

s01e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Maja Ostaszewska
Maja Ostaszewska

ur. 1972, kończy 53 lat

Jack Dylan Grazer
Jack Dylan Grazer

ur. 2003, kończy 22 lat

Garrett Hedlund
Garrett Hedlund

ur. 1984, kończy 41 lat

Paz de la Huerta
Paz de la Huerta

ur. 1984, kończy 41 lat

Holt McCallany
Holt McCallany

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

5

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV