The Paper dostanie 2. sezon. Czy spin-off Biura zachwyci fanów?

fot. materiały prasowe

Reklama

Na dzień przed premierą serialu 4 września na platformie Peacock, The Paper otrzymało już wczesne zamówienie na drugi sezon. Wiadomość ta pojawiła się w momencie, gdy serial osadzony w uniwersum Biura zdobył silny, pozytywny rozgłos, co doprowadziło do dużego aktu zaufania ze strony NBCUniversal.

W rozmowie z Variety Greg Daniels, współtwórca serialu, opowiedział o planach na potencjalny 2. sezon.



Zdecydowanie mamy pomysły. Rozmawiamy o historiach do potencjalnego drugiego sezonu i będzie ciekawie zobaczyć, co pomyślą widzowie. Otrzymaliśmy naprawdę dobre opinie od osób z firmy, dziennikarzy i znajomych, ale nigdy nie wiadomo, jak zareaguje szersza publika.

O czym jest The Paper?

The Paper opowiada historię Neda Sampsona (Domhnall Gleeson), odnoszącego sukcesy sprzedawcy w dziale papieru toaletowego korporacji Enervate. Ned, który od czasów studiów nie pracował w dziennikarstwie, dostaje nowe zadanie: uratować małą gazetę regionalną w Toledo, gdzie właśnie mianowano go redaktorem naczelnym. Problem? Toledo Truth-Teller zatrudnia najwyżej jednego czy dwóch prawdziwych reporterów. Ned jest idealistą i ma ambitne plany, by wszystko zadziałało – ale czeka go ciężka praca. To właśnie dlatego całość jest filmowana przez ekipę dokumentalną. Tę samą, która przez lata śledziła oddział Dunder Mifflin w Scranton, znany z „The Office”