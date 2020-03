The Pinkerton - J. J. Abrams szykuje paranormalny thriller

Warner Bros stworzy paranormalny thriller pod tytułem The Pinkerton. Będzie to pierwszy oryginalny projekt na mocy umowy między studiem a należącą do J. J Abramsa firmą Bad Robot, która została podpisana we wrześniu ubiegłego roku. Scenariusz do filmu napisał Daniel Casey, który już miał okazję współpracować z Abramsem przy okazji thrillera science fiction Cloverfield Lane 10. Scenarzysta odpowiadał za poprawki w skrypcie produkcji.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Produkcja jest opisywana jako paranormalny thriller z motywem zemsty. Dla przypomnienia Pinkerton to nazwa agencji detektywistycznej, która rozpoczęła swoją działalność w połowie XIX wieku. Firma zyskała sławę odpowiadając za ochronę prezydenta Abrahama Lincolna. Agencja pracowała również dla firm w okresie przemysłowej Ameryki.