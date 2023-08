Haunting of The Queen Mary - zwiastun horroru. Gary Shore znów przeraża

fot. materiały prasowe

Haunting of The Queen Mary (wcześniejsza nazwa: The Queen Mary), to nowy nadnaturalny horror w reżyserii Gary'ego Shore'a, oparty na prawdziwych historiach turystów o pokładzie Queen Mary w Kalifornii. Veritcal opublikował zwiastun oraz ogłosił, że premiera w Ameryce Północnej jest zaplanowana na 18 sierpnia 2023 roku. Na ten moment nie wiemy, kiedy trafi film do Polski.

Haunting of The Queen Mary - zwiastun

Haunting of The Queen Mary - fabuła, obsada, produkcja

Haunting of The Queen Mary przedstawia tajemnicze wydarzenia podczas rodzinnej podróży w Halloweenową noc 1938 roku. Doświadczenia bohaterów przeplatają się z inną rodziną na pokładzie słynnego liniowca oceanicznego w dzisiejszych czasach. Fabuła jest inspirowana prawdziwymi historiami gości, którzy donosili, że widzieli duchy i wizje w swoich pokojach.

Do obsady należą: Alice Eve, Joel Fry, Nell Hudson, William Shockley oraz Lenny Rush, który jest laureatem nagrody BAFTA.

Stephen Oliver i Tom Vaughan napisali scenariusz. Producentem filmu jest Brett Matthew Tomberlin z Imagination Design Works, a także Thorsten Schumacher z Rocket Science, Lars Sylvet, Nigel Sinclair, Nicholas Ferrall z White Horse Pictures oraz Mali Elfman.