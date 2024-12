Czy Continental ma szansę na 2. sezon? Producent o planach na kolejne seriale ze świata Johna Wicka

Amazon Prime Video

Continental: W świecie Johna Wicka był pierwszym telewizyjnym serialem, którego akcja odbywała się w świecie znanym z filmów z Keanu Reevesem. Historia była osadzona w przeszłości i opowiadała o młodym Winstonie, który chciał przejąć hotel Continental dla siebie. Serial liczył sobie trzy odcinki i był limitowaną serią. Nie ma w planach kontynuacji tej produkcji, za to w telewizji zagości inny serial z uniwersum Johna Wicka, czyli John Wick: Under the High Table od Robreta Levine'a. Jego akcja będzie się toczyć po wydarzeniach z czwartej części filmowej serii.

Producent Continental, Basil Iwanyk, w rozmowie z The Direct opowiedział o swoim serialu:

Uważam, że jesteśmy zadowoleni z jednego sezonu. Trochę rozmawialiśmy o drugim, ale uznaliśmy, że skoro mamy mieć w telewizji coś ze świata Johna Wicka, to lepszy będzie do tego serial Roberta Levine'a, który obecnie negocjujemy z kimś. Bardzo mi się podobało tworzenie Continentala. Uwielbiam Alberta Hughesa, uwielbiam lata 70. To był fajny, szalony pomysł. Teraz chcemy stworzyć coś, co powie więcej publiczności o naszych planach na dalszy ciąg tej franczyzy.

