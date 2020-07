The Rain - pełny zwiastun 3. sezonu. Ostatnia seria!

fot. materiały prasowe

The Rain powraca po raz ostatni. Rasmus i Simone znów staję do walki przeciwko sobie, a stawką jest to, co pozostało z ludzkości. Wirusa można zatrzymać, ale wszystko ma swoją cenę. Tak Netflix zapowiada 3. sezon duńskiego serialu.

The Rain zadebiutował w 2018 roku. Wówczas akcja rozgrywała się w opustoszałym na skutek epidemii wirusa mieście, w którym przy życiu pozostała dwójka rodzeństwa. Za przewodnika mają oni tylko stary dziennik swojego ojca. Pewnego razu natrafiają na grupę innych ocalałych i wspólnie przekonują się, że prawdziwe zagrożenie nie czyha w ruinach, a raczej pochodzi z wewnątrz. Upadek cywilizacji widziany oczami młodego człowieka, który nie jest przygotowany na to, że wszystko znika.

The Rain - premiera 3. sezonu odbędzie się 6 sierpnia 2020 roku.