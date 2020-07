Hearthstone z kolejnym dodatkiem. Zwiastun zaprasza do Scholomancjum

Blizzard Entertainment

Heathstone, mimo sześciu lat na karku, nadal cieszy się dużą popularnością wśród graczy. Nietrudno domyślić się, że zainteresowanie to zawdzięcza przede wszystkim regularnym aktualizacjom i dodatkom z nową zawartością. Teraz zapowiedziano kolejny z nich - Scholomancjum, który przeniesie miłośników wirtualnych kart do tytułowej akademii magii, będącej przy okazji jednym z lochów w grze World of Warcraft.

Rozszerzenie wprowadzi dużą nowość w postaci 40 kart dwuklasowych, z których będą mogły korzystać pewne kombinacje klas. To zaś bez wątpienia pozwoli na tworzenie zupełnie nowych, wymyślnych taktyk. Oprócz tego pojawi się też nowe słowo kluczowe - "Erupcja magii", aktywujące jednorazowe efekty po zagraniu zaklęcia oraz "karty studiów", dzięki którym będzie można odkryć karty oraz zmniejszyć ich koszt.

Zobaczcie też barwny i zabawny zwiastun nadchodzącego rozszerzenia.