Destroy All Humans! - nowy zwiastun przypomina o nadchodzącej premierze gry

THQ Nordic

Destroy All Humans! to remake piętnastoletniej gry, w której wcielamy się w kosmitę Crypto-137, czyli najeźdźcę próbującego zniszczyć Ziemię. Produkcja ta będzie miała wkrótce swoją premierę, a więc twórcy uznali, że to doskonała okazja do opublikowania nowego zwiastuna.

Najnowsze wideo prezentuje zlepek scen pochodzących przede wszystkim z rozgrywki. Przedstawiają one głównego bohatera w starciach z wrogimi osobnikami, posród których znaleźli się m.in. ludzie oraz wielkie mechy. Materiał pokazuje również kilka umiejętności, które znajdą się w arsenale Crypto-137 oraz starcia z wykorzystaniem jego pojazdu - latającego spodka.

Destroy All Humans! zadebiutuje 28 lipca. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.