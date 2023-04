The Regime - zwiastun serialu HBO. Kate Winslet jako dyktatorka w Europie

fot. materiały prasowe

Pierwszy zwiastun miniserialu The Regime (poprzednio znany jako The Palace) zapowiada potencjalnie kolejny hit ze znakiem jakości HBO. W głównej roli Kate Winslet, która znów współpracuje ze studiem po sukcesie serialu Mare z Easttown. Projekt powstał dla platformy Max, która niebawem zastąpi HBO Max. Jest to miniserial, więc opowiada zamkniętą historię bez planów na kontynuację.

The Regime - zwiastun

The Regime - o czym jest miniserial?

Historia rozgrywa się na przestrzeni roku we współczesnym europejskim kraju, w którym panuje reżim dyktatorki. W tym czasie powoli zaczyna się on rozpadać.

Za kamerą stoi doceniany, nagradzany i uznany Stephen Frears, który był nominowany do Oscara za film Królowa. Drugą reżyserką serialu jest Jessica Hobbs, która zdobyła Emmy za pracę przy serialu The Crown. Autorem scenariusza jest Will Tracy, który pracował między innymi przy hicie Sukcesja. On też pełni rolę showrunnera, czyli odpowiada za wszystkie decyzje.

W obsadzie są Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton, Hugh Grant, Danny Webb, David Bamber, Henry Goodman, Stanley Townsend, Louie Mynett, Rory Keenan, Karl Markovics oraz

Pippa Haywood.

The Regime - premiera w 2024 roku.