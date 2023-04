Pingwin - pierwszy teaser. Nowy rozdział w świecie Batmana Matta Reevesa

Fot. Materiały prasowe

Opublikowano pierwszy teaser do serialu The Penguin. Widać na nim mroczne Gotham i Colina Farrella w roli tytułowego złoczyńcy. Zobaczcie, jak rozwija się uniwersum Batmana Matta Reevesa.

Pingwin - pierwszy teaser

Pingwin - co wiemy o serialu?

Co wiemy o spin-offie Batmana? Jak wspomnieliśmy, akcja Pingwina rozgrywa się w świecie Mrocznego Rycerza Matta Reevesa. To produkcja oryginalna HBO Max, nad którą pracują Warner Bros Television i DC Studios. Serial składa się z ośmiu odcinków i pokazuje losy tytułowego bohatera, który będzie próbował przejąć władzę w Gotham po śmierci największego gangstera w mieście. Okaże się jednak, że będzie musiał pokonać wielu rywali, by to osiągnąć.

W obsadzie Pingwina są: Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown i Michael Zegen.