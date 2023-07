The Retirement Plan - zwiastun. Nicolas Cage jako zabójczy dziadek w komedii akcji

fot. materiały prasowe

The Retirement Plan to komedia akcji wyreżyserowana przez Tima Browna. Zebrał on dość ciekawą obsadą pełną rozpoznawalnych nazwisk. Nicolas Cage wciela się w dziadka i zarazem emerytowanego zabójcę. Towarzyszą mu Ashley Greene, Ron Perlman, Thalia Campbell, Jackie Earle Haley, Joel David Moore, Grace Byers oraz Ernie Hudson.

The Retirement Plan - zwiastun dla dorosłych

Sceny przemocy i wulgaryzmy.

The Retirement Plan - o czym jest film?

Kiedy Ashley (Ashley Greene) i jej córka Sarah (Thalia Campbell) wpadają w tarapaty, stając się celem organizacji przestępczej, dziewczynka idzie do jedynej osoby, która może im pomóc - jej dziadka Matta (Nicolas Cage). Szybko na ich trop wpada szef mafii Donnie (Jackie Earle Haley) i jego porucznik (Ron Perlman). Zbiry dostają łomot, którego się nie spodziewali, bo Matt nie jest jedynie dziwacznym starcem.

The Retirement Plan - premiera w USA odbędzie się 25 sierpnia w kinach. Data premiery w Polsce nie jest znana.