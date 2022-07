The Riddler: Year One - są plansze. Najbardziej przerażające wcielenie Człowieka-Zagadki [SDCC 2022]

Fot. DC COMICS

Pojawiło się pierwsze spojrzenie na komiks The Riddler: Year One. Został napisany przez Paula Dano, który wcielił się w sławnego złoczyńcę w filmie Batman z 2022 roku, wyreżyserowanym przez Matta Reevesa. Wygląda na to, że nadchodząca seria DC Comics obiecuje czytelnikom naprawdę przerażającą wersję Człowieka-Zagadki.

Komiks pokaże, jak księgowy Edward Nashton zmieni się ze zwykłego obywatela Gotham w jednego z największych wrogów Mrocznego Rycerza.

Pierwsze spojrzenie zostało zaprezentowane podczas wydarzenia San Diego Comic-Con.

The Riddler: Year One - plansze

The Riddler: Year One składa się z sześciu części, a ilustracjami zajmuje się Stevan Subic. Będzie to jego debiut w DC Comics. Człowiek-Zagadka, pokazany w Batmanie Matta Reevesa, został przez wielu fanów uznany jako jedno z najbardziej przerażających wcieleń złoczyńcy. Dzięki komiksowi czytelnicy poznają go lepiej.

Warto pamiętać, że w książce będącej prequelem do filmu, ujawniono że Edward Nashton był kolegą z klasy Bruce'a Wayne'a w liceum.

The Riddler: Year One (komiks)

Podoba wam się taki Riddler?