The Rings of Power - rozpoczęły się prace nad 2. sezonem! Pojawi się ważna postać

Źródło: materiały prasowe

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy to produkcja od Amazon Prime Video, która stała się najdroższym serialem w historii. Opowiada o losach kilku bohaterów, którzy wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja rozgrywa się w Drugiej Erze w mrocznych głębinach Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Historia śledzi również losy przodków hobbitów zwanych Harfootami, którzy pomagają tajemniczemu Nieznajomemu, który spadł z nieba. Prace nad 1. sezonem trwały aż 18 miesięcy. Zdjęcia odbywały się w Nowej Zelandii w czasie pandemii.

Choć 1. seria Pierścieni Władzy jeszcze się nie skończyła to 3 października ruszyły zdjęcia do 2. sezonu w Bray Studios na obrzeżach Londynu. Przenosiny do Wielkiej Brytanii mają wiązać się z bardziej ekonomiczną produkcją, ale nie tylko.

Patrick McKay, który jest twórcą i producentem wykonawczym serialu, wyjaśnił dlaczego nowy sezon będzie kręcony w innym miejscu. Ma to się wiązać z fabułą.

Myślę, że gdybyśmy odpowiedzieli zbyt szczegółowo, zdradzilibyśmy kierunek podróży w przyszłych odcinkach. Wystarczy powiedzieć, że w tej historii i w świecie Tolkiena, podróże do innych krajów są głównym, powracającym motywem. Myślę, że warto o tym pomyśleć.

McKay dodał również, że J.R.R. Tolkien, czyli autor trylogii Władcy Pierścieni i Hobbita, opisywał w nich Wyspy Brytyjskie.

Pisał o swoim własnym podwórku, a jego opisy przyrody, powietrza, światła i trawy stanowią ogromną część tych książek. I myślę, że przeniesienie tego do domu wydaje się być pełne możliwości.

Niektóre źródła podają, że prace mają się również odbywać w Nowej Zelandii, a także w Szkocji. Tę informację podał fanowski kanał na Twitterze (Fellowship of Fans), który raczej nie myli się w swoich newsach.

Nowa seria będzie liczyć 8 odcinków. W obsadzie znaleźli się Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman i Sara Zwangobani.

Nową postacią w nadchodzącym sezonie ma być Círdan, który jest jednym z najstarszych i najmądrzejszych elfów. Był jedną z osób, które odradzały tworzenie Pierścieni Władzy. Círdan dołączył do Ostatniego Przymierza Elfów i Ludzi, walcząc pod wodzą Gil-galada. Był tym, który wraz z Elrondem próbował nakłonić Isildura do wrzucenia Jedynego Pierścienia do Orodruiny. Bohater nie został jeszcze obsadzony.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 7. odcinka w piątek 7 października na Prime Video.