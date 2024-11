Znany aktor przyłapany na planie Uciekiniera. Ujawniono też logo filmu

fot. Netflix

Glen Powell (Anyone But You, Hit Man) pojawił się na nowych zdjęciach z planu nadchodzącego filmu Uciekinier, czyli remake'u filmu z 1987 roku o tym samym tytule opartego na powieści Stephena Kinga. Aktor wcieli się w postać Bena Richardsa, którą w pierwowzorze zagrał Arnold Schwarzenegger.

Glen Powell – zdjęcia z planu Uciekiniera

Powell został zauważony w kostiumie w kultowej londyńskiej Battersea Power Station. Ubrany w strój inspirowany latami 80., otoczony jest samochodami z tamtego okresu i umundurowanymi strażnikami tworzącymi otoczenie policyjne Uciekiniera. Pokazano też niezidentyfikowaną, zamaskowaną, uciekającą postać, a przyglądając się uważniej zdjęciom, można też dostrzec logo produkcji.

Uciekinier – co wiadomo?

Uciekiniera wyreżyseruje Edgar Wright. U boku Glena Powella zagrają też Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Emilia Jones i Michael Cera.

Fabuła pierwowzoru z 1987 roku została osadzona w Londynie, w 2017 roku. Policjant Ben Richards (Arnold Schwarzenegger) odmawia wykonania rozkazu strzelania do ludzi. W rezultacie zostaje skazany na więzienie. Gdy odsiaduje wyrok, popularność zdobywa program Uciekinier. Zasady są proste: ludzie są ścigani przez zawodowych morderców. Twórca programu Damon Killian (Richard Dawson) proponuje, żeby do programu trafił Richards.

Światowa premiera nowej wersji Uciekiniera została zaplanowana na 20 listopada 2025 roku.