The Sandman - Neil Gaiman o pracach nad serialem w dobie koronawirusa

Źródło: DC

Neil Gaiman był obecny podczas DC FanDome. Twórca postaci Sandmana został zapytany o aktualizację prac nad serialową adaptacją. Powiedział, że tak jak wszystkie inne seriale na świecie zostały wstrzymane, tak również Sandman musiał wstrzymać kolejne kroki realizowania produkcji.

Twórca dodał jednak, że wykorzystano przerwę, aby dopracować scenariusz serialu najlepiej, jak to tylko możliwe. Zaktualizował też obecny stan produkcji i dowiadujemy się, że ponownie ruszyły castingi do serialu, a także Gaiman otrzymuje plany scenografii i miejsc kręcenia serialu. W końcu twórca może podziwiać lokacje i projekty miejsc, które wcześniej mógł oglądać tylko w komiksie.

Dla przypomnienia komiksowy oryginał składa się 75 w dużej mierze samodzielnych zeszytów. Głównym bohaterem jest Sen, jeden z siedmiorga rodzeństwa Nieskończonych, z których każde odnosi się do innego z elementów rzeczywistości (Los, Śmierć, Zniszczenie, Rozpacz, Pożądanie i Maligna, która kiedyś była Marzeniem). Sen, który po wielu latach spędzonych niewoli u brytyjskiego maga, wreszcie wraca na wolność i będzie musiał odbudować swoje zniszczone królestwo. Okaże się to jednak trudniejsze niż się wydaje, bowiem na każdym kroku dopadają go demony przeszłości.