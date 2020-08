The Crown - pierwszy teaser 4. sezonu serialu Netflixa. Jest data premiery

Netflix

The Crown to serial o panowaniu królowej Elżbiety II, którego akcja rozgrywa się od śmierci jej ojca do czasów obecnych. W 4. sezonie w głównej roli ponownie zobaczymy Olivię Colman. Do obsady dołączyły też dwie nowe aktorki: Gillian Anderson, która odegra rolę Margaret Thatcher oraz Emma Corrin w roli Diany Spencer.

Do sieci trafił pierwszy materiał wideo promujący nową serię. Widzimy w nim także datę premiery. The Crown zadebiutuje wraz z 4. sezonem już 15 listopada. Zobaczcie wideo: